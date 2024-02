Milano Fashion Week: Roberto Cavalli e Genny

Per questa nuova collezione autunnale Roberto Cavalli mette da parte le solite stampe animalier che caratterizzano il marchio per dare il benvenuto a una nuova fantasia, battezzata dalla maison stessa come Marbleous, l’unione tra Marble e Marvelous. La nuova collezione - firmata da Fausto Puglisi - e mostrata alla Milano Fashion Week esplora un nuovo mondo barocco, questa volta delineato dal marmo bianco e nero con venature oro.

Sfilano piumini lunghi fino alla caviglia e abiti provocanti mentre si alternano trasparenze a outfit over, dando vita a una collezione moderna che riesce ad accontentare più stili.

Genny ci dà il benvenuto in un mondo magico caratterizzato da tonalità pastello e tessuti delicati come lo chiffon e l’organza. La Direttrice Creativa, Sara Cavazza Facchini, parla della femminilità attraverso forme armoniose, come i cappotti dalla silhouette cocoon, lasciando il corpo libero da ogni costrizione. I capi si tingono di tonalità rassicuranti come il cipria e l’azzurro mentre l’iconica Fortune bag diventa puffy ricoprendosi di morbida pelliccia rosa. Le mini paillettes degli abiti si contrappongono con le borchie e i cristalli enfatizzando le scollature, ai piedi invece stivali effetto calza e décolleté in stile Mary Jane.