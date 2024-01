La danse macabre di Maison Margiela e John Galliano

Chi a gran voce chiedeva un ritorno alla creatività, ha ricevuto finalmente risposta. John Galliano è tornato e nonostante il suo volto non faccia mai capolino dal backstage, lo spettacolo di stoffe e colori portato in scena a Pont Alexandre III non può che portare la sua squisita firma.

La collezione Maison Margiela Artisanal 2024 dipinge un quadro delle pratiche e degli eventi che danno forma al carattere riflesso nel nostro abbigliamento. Una danse macabre che ha il suo inizio nell’atmosfera inquietante e piovosa della Parigi notturna dove silhouette scolpite con corsetti e cinchers modificano i corpi, millefoglie di organza compongono giacche, cappotti e pantaloni leggeri mentre il drappeggio acquerellato degli abiti sembra sbiadito dalla luce della luna. Attraverso un taglio emotivo, gli abiti sono impregnati dei gesti inconsci che danno forma alle nostre espressioni: un caban tirato sopra la testa sotto la pioggia, un bavero alzato per coprire il viso, un pantalone alzato per evitare una pozzanghera.

Abiti che sembrano dissolversi nell’illusione della notte, specchio della fragilità dell’animo umano, di questi sconosciuti che si incontrano nella notte sulla riva della Senna, senza mai fermarsi ma scambiandosi sguardi e gesti pregni di significato.

La collezione si presenta altresì come sintesi tra il processo pittorico e il rituale del vestire accende uno studio sul rapporto di muse che si instaura tra gli artisti e le loro bambole anatomiche laiche. Il rapporto si manifesta con accenti da bambola, con la striatura degli abiti a camicia e con le gonne a ruota in tweed create con la nuova tecnica del rétrécirage, che restringe in parte l'indumento per generare espressioni anatomiche o civettuole con linee di spalla illustrative. Create con Christian Louboutin, le scarpe dalla suola rossa scolpita con tacchi e plateau maggiorati riprendono il linguaggio formale della collezione.