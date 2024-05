Filson x Junya Watanabe presentano la nuova Denim Cruiser

Filson è nata nel 1897, originariamente denominata C.C. Filson's Pioneer Alaska Clothing and Blanket Manufacturers, da una brillante intuizione del fondatore Clinton C. Filson: È proprio in quell'anno, infatti, che è iniziata la Corsa all’Oro nel Klondike portando l’azienda di Filson a diventare un punto di riferimento per i cercatori impegnati nell’impresa.

Dopo anni di successi, importanti traguardi e grandi soddisfazioni, il marchio è arrivato oggi a festeggiare il suo 110º anniversario con alle spalle un heritage immenso, caratterizzato dalla particolare attenzione che veniva rivolta ai clienti, dai minatori ai marinai, dai cacciatori ai pescatori.

Per celebrare questo importante traguardo l’azienda ha preso la sua giacca più venduta, la Denim Cruiser, e l’ha affidata nelle abili mani dello stilista giapponese Junya Watanabe - direttore artistico di Comme des Garçons e fondatore del suo marchio omonimo - il quale ne ha realizzato una nuova versione street e moderna. Brevettata nel 1914 dal fondatore, la Denim Cruiser è stata oggi proposta in una Limited Edition caratterizzata frontalmente dal denim, il retro in nylon e da due patchwork in ecopelle sulle maniche.

Celebre per la sua versatilità e comodità, la giacca anche questa volta non è stata disposta ad abbandonare i suoi segni distintivi, tra cui le nove tasche utili, i bottoni anteriori e la tasca posteriore che era originariamente utilizzata dai fotografi per trasportare le mappe.