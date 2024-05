Dior annuncia la collab con Stone Island

Senza nessuna anticipazione, spoiler o piccolo presagio, ecco che Dior lancia una collezione in collab con Stone Island.

Due maison così diverse eppure così simili, l’eredità di Christian Dior si unisce con la passione di Massimo Osti dando vita a una capsule collection moderna, dove le radici dell’Haute Couture sposano le ispirazioni militari. Il risultato? L'uomo Dior negli scatti di campagna si mostra moderno, terribilmente attento ai dettagli e avverso all'idea di abbandonare il comfort di un capo pratico e funzionale.

I colori, che tingono materiali nobili come la seta del cotone, parlano per gli abiti dando vita a un gioco di nuances irresistibile mentre spicca il logo Dior affiancato dall’iconica bussola di Stone Island.

The Dior and Stone Island Capsule

Per l’occasione vengono anche ripescati capi iconici dagli archivi, come la Field Jacket di Stone Island risalente alla SS del 1988, originariamente realizzata in cotone e gomma, oggi riproposta in seta di cotone e pelle goffrata.

Le borse della collezione rappresentano il vero significato del savoir-faire, dove il lusso incontra la funzionalità: il baule circolare in pelle abbellito frontalmente con la bussola di Stone Island nasconde al suo interno tempere, acquerelli e tubetti di pittura rivelando un'altra collaborazione, questa vola con la storica azienda familiare Sennelier - importante marchio di tempere e colori sin dal 1887 - che hanno accompagnato grandi artisti come Picasso, Cézanne e Delaunay nella realizzazione dei loro dipinti.