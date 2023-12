Natale si sta avvicinando e le beauty addicted non vedono l’ora di scartare sotto l’albero nuovi cosmetici con cui divertirsi. Essendo per i profani del settore un mondo pieno di insidie - e decisamente troppe varianti colore tra cui scegliere - abbiamo raccolto in una grande gallery tutti i prodotti make up più hot del momento. Dal fondamentale lip and cheek di Milk Makeup al popolare lip oil Gisou al miele. Fondamentali per le feste sono le palette occhi: tra le più amate quelle di Too Faced grazie all’irresistibile odore che le contraddistingue, Maple Syrup Pancakes infatti è perfetta per il periodo natalizio. Per gli amanti del rinomato pittore Vincent van Gogh , Flora Street lancia Sweet Almond Blossom, fragranza floreale che si ispira al celebre quadro Almond Blossom .

Chi invece riserva particolare attenzione per la cura dei capelli avrà l'occasione di ricevere i nuovi cofanetti di Fable & Mane e Christophe Robin mentre le amanti della skincare non potranno non desiderare il miracoloso siero ciglia Sweed. È infatti ta i sieri più efficaci del momento sul mercato.

Qui di seguito la gallery dove scegliere tra i 30 prodotti più ambiti del momento per comporre un prezioso scrigno bramato dai più appassionati.

Catrice