La bellezza si studia all'università, grazie all'Istituto Marangoni

Un settore in continua crescita, cui le aziende si troveranno a prestare sempre maggiore attenzione. È quello che traspare dallo studio Mc Kinsey relativo al mercato della Beauty Industry che, a oggi, è valutato a 427 miliardi di dollari, con la previsione di raggiungere i 580 miliardi entro il 2027 attraverso una crescita media del 6 per cento annuo.

Al centro di questa rivoluzione beauty, due pilastri della bellezza come make up e haircare che registrano le maggiori progressioni, con un rispettivo aumento del 18 e del 17 per cento. Seguono i profumi che costituiscono oltre un terzo del fatturato mondiale del beauty, rappresentano il 36 per cento dell’interno mercato, con una crescita a doppia cifra. Dati che dimostrano il trend di sviluppo del settore e confermano in generale una crescente attenzione verso il «wellness» (benessere, nella sua totalità) amplificato dal veicolo di condivisione dei principali social network, espressione delle nuove generazioni.

È all’interno di questo affascinante contesto che l’Istituto Marangoni — realtà nata nel 1935 a Milano che da oltre 85 anni opera nella formazione dei migliori professionisti nel mondo della moda, dell’arte e del design — ha deciso di inserire nel suo piano di formazione un’offerta che riguardi proprio l’universo beauty, attraverso l’attivazione di corsi universitari mirati.

«Grazie alla collaborazione con il Ministero dell’Università e della Ricerca e le più importanti istituzioni ed aziende del settore, Istituto Marangoni è riuscito a fare squadra e valorizzare l’eccellenza del Made in Italy in un segmento, quello del Beauty, in grande e costante crescita. Siamo il primo gruppo al mondo ad aver lanciato un’offerta formativa strutturata nell’ambito dell’Alta Formazione Universitaria e di forte respiro internazionale, convinti che, come è già avvenuto per la moda, anche nel Beauty&Fragrances ci sarà bisogno di manager dal mindset globale con soft skills di forte flessibilità e capacità di brand building», ha dichiarato Stefania Valenti, managing director del Gruppo.

Nell’ateneo milanese sono già stati inaugurati due Master che hanno appena ottenuto la validazione accademica AFAM del Ministero dell’Università e della Ricerca: il primo in Fragrance and Cosmetics Brand Management and Licensing e il secondo in Marketing and Communication Management for Fragrances and Cosmetics con un ventaglio di studenti molto internazionale e decisamente aperto e curioso. Da ottobre 2024 verrà inaugurato un nuovo corso triennale in Fragrances and Cosmetics Product and Communication, anch’esso validato AFAM.

La Scuola di Firenze lancerà invece il Master in Olfactory Experience Management for the Luxury Industry, validato AFAM, e pensato per formare professionisti con una formazione specifica legata all’ideazione di un’experience di lusso immersiva.

Seguendo poi la vocazione internazionale di Istituto Marangoni, sono stati lanciati Master e BA con un focus sul Marketing e la Comunicazione presso le sedi di Parigi, Mumbai e Shanghai, mentre la sede di Dubai, con i corsi di Management dedicati a Fragrances&Cosmetics, offrirà un’opportunità unica per allargare le conoscenze in quest’area geografica sensibile al settore del Beauty e tra i primi mercati del profumo.

Partner dell’iniziativa, al fianco di Istituto Marangoni, istituzioni autorevoli come l'Accademia del Profumo e Cosmetica Italia, nonché i principali attori del settore quali: Officine Santa Maria Novella, Dolce&Gabbana Beauty, Symrise e altri ancora.