Apre all'aeroporto di Fiumicino il nuovo store Vestopazzo

Il brand di gioielli e accessori artigianali Vestopazzo continua la sua espansione con un nuovo punto vendita presso l’aeroporto Leonardo da Vinci Fiumicino.

«È con grande soddisfazione che condividiamo il riscontro estremamente positivo dimostrato dai consumatori di diversi profili demografici nei confronti di Vestopazzo, che da subito hanno apprezzato la nostra offerta accessibile, fresca e sostenibile, inserendola come tappa del loro viaggio» ha dichiarato Francesco Albonetti, co-fondatore e CEO del marchio, del nuovo punto vendita situato al Terminal 1 dell’hub romano, dove ogni anno transitano milioni di passeggeri provenienti da tutto il mondo.

«Questo inizio ci incoraggia ad accelerare lo sviluppo nel canale del travel retail, dove vediamo l’opportunità per noi di integrare una parte importante della domanda. Ci rivolgiamo infatti a tutte le età proponendo gioielli da regalare e regalarsi», ha proseguito Albonetti. «Con il suo stile unico e handmade, Vestopazzo unisce l’esigenza del gifting a quella più personale del self-reward, che incontra le necessità dei nostri consumatori e viaggiatori».

Il nuovo punto vendita è caratterizzato da caldi interni dominati dall’arredamento in mango, a valorizzare le collezioni di gioielli e accessori artigianali. Elementi visivi distintivi del brand come l’insegna luminosa «Travel, Love, Enjoy» illuminano lo spazio, mentre la presenza di un digiwall sottolinea l’impegno a offrire un’esperienza immersiva nel mondo artigianale di Vestopazzo. Al suo interno sono presenti tutte le collezioni del brand, a partire da quella realizzata in alluminio 100% riciclato. I gioielli interamente realizzati in modo artigianale hanno forme simboliche, tra cui cuori, cerchi e geometrie. Immancabili i classici pendenti, collane, bracciali rigidi ed elastici, orecchini e diversi modelli di anelli.

Vestopazzo, da trent’anni protagonista nel settore della bigiotteria e accessori moda, realizza tutti i suoi pezzi a mano. I sei milioni di pezzi prodotti ogni anno sono caratterizzati da un’attenta selezione per i materiali - alluminio e ottone riciclati, ma anche placcature artigianali in argento, oro rame, e pietre rare - da una lavorazione completamente artigianale. Alla base dell’ispirazione per ogni gioiello, un lifestyle ricco di luoghi, suggestioni e ricordi di viaggi.