Il ritorno delle ballerine

L’ultima provocazione di Demna — dopo sacchetti Ikea extra lusso e bracciali scotch — sono le ballerine da uomo. La calzatura più odiata dall’universo maschile appare ora in vendita sul sito di Balanciaga a fianco di sneakers e mocassini. Una sovversione stilistica secondo i sostenitori del direttore creativo, un’ennesima scusa per far parlare di sé secondo i detrattori; fatto è che la ballerina è tornata.

Protagonista delle passerelle femminili per la Primavera 2024, la scarpa rasoterra si declina in decine di varianti e colorazioni. Quella di maggior tendenza — già indossata da celebrities come Jennifer Lawrence — è in rete ed è firmata Alaia. Il modello made in Italy, declinato in decine di colorazioni, si ispira alle calzature giapponese.

Sempre ispirata dal popolo del Sol Levante, la ballerina Tabi di Maison Margiela è un altro must have per il guardaroba femminile. Così chiacchierate da vantare oltre 25 milioni di visualizzazioni su TikTok, queste calzature hanno la particolarità di separare l’alluce dalle altre dita dei piedi, proprio come nelle calze tradizionali giapponesi (chiamate per l’appunto tabi) utilizzate durante le situazioni più formali insieme al kimono.

D’ispirazione bon ton, le ballerine in raso firmate Alessandro Dell’Acqua per N°21 presentano una punta stretta e un sottile cinturino sulla parte anteriore.

Partono invece dall’idea della Mary Jane — la scarpa chiusa con uno o due cinturini che attraversano il collo del piede — le proposte firmate Christian Louboutin e Chanel. Queste ultimi già introvabili in qualsiasi negozio.

Cingono delicatamente la caviglia con un filo d’oro le ballerine firmate Fendi, ultra piatte e ultra morbide, perfette da indossare da mattino a sera. È invece Bally a reinventare le iconiche scarpe da balletto con un tocco moderno attraverso la collezione Ballyrina, proseguendo il patrimonio del marchio con uno spirito innovativo e ironico, come la stampa di fragole all over.

Sceglie il denim, assoluta tendenza per la Primavera 2024, Ferragamo mentre Jimmy Choo e Roger Vivier si lasciano ispirare dalle tinte di stagione: metallizzato per il primo e rosso brillante per il secondo.

Infine, abbracciano delicatamente il collo del piede, le ballerine firmate Dior.