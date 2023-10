Le nuove sneakers «green» firmate Grisport

Perfette per la città e rispettose dell’ambiente. Per la collezione autunno inverno 2023-24, Grisport torna ad arricchire la sua linea «Eco 3P».

Le nuove sneaker - declinate in un’ampia varietà di colori: dal nero al blu scuro, passando per il muschio e il marrone - sono create utilizzando materiali riciclabili ed ecosostenibili. Si parte dalla tomaia esterna, per arrivare a fodera, laccio, soletta interna e inserito suola. Le calzature Grisport sono infatti realizzate in pelle ingrassata e Nabuk, con una suola bidensità in poliuretano-poliuretano compatto, mentre i lacci, la fodera, i riporti ed il sottopiede sono costituiti da materiale riciclato.

Tutto, anche il packaging in cui è contenuta la scarpa, è al 100% riciclato e riciclabile, con un sistema automontate pensato per diminuire l’ingombro.