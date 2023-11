Le sneakers dell'autunno 2023

Che le si ami o le si odi, le sneakers continuano a essere protagoniste dei nostri look, dai più casual ai più ricercati. Nonostante le vendite siano rallentate nell’ultimo anno, passando dal 19,5% del 2021 al 2,7%, sul lungo termine il mercato sembra godere ancora di buona salute. Si prevede infatti che le sneakers raggiungeranno i 30 miliardi di dollari in vendite entro il 2030 e la piattaforma di rivendita StockX ha dichiarato che il 2022 è stato il suo anno migliore per vendite di calzature sportive.

Con un volume di vendite importante e un pubblico devoto al resell, la cultura delle sneakers è qui per restare. E non si parla solo di Nike, Jordan, Adidas, New Balance e Converse. Sempre più marchi di nicchia o fascia media, trovano nel mercato delle sneakers terreno fertile.

Ne è un esempio 4B12, il marchio di sneakers Medusa che coniuga il made in Italy a un’anima streetwear. Con oltre 50.000 paia di scarpe prodotte a stagione, il brand è andato ben oltre le aspettative e prevede di chiudere l’anno con oltre 22 milioni di fatturato. «4B12 è un marchio nato quasi per sfida, che grazie al Made in Italy, all'alta qualità dei materiali e al corretto rapporto qualità-prezzo, può esibire un'indole street già inconfondibile agli occhi degli operatori e della clientela. In questo momento non poniamo particolari limiti allo sviluppo e alle evoluzioni future del brand, per il quale vediamo enormi margini di incremento», ha dichiarato l’amministratore Alessandro Borile.

Nasce con la voglia di raccontare una nuova storia, fatta di autenticità, dinamismo e stile contemporaneo anche D.A.T.E. Il brand fiorentino, nato nel 2005, si basa sul connubio tra design, materiali e funzionalità hanno dato vita, nel tempo, a collezioni identitarie, capaci di seguire le tendenze senza snaturarsi e attente alla sostenibilità e a quei valori traslati dal distretto produttivo toscano, cuore dell’eccellenza calzaturiera italiana, da cui proviene il brand. Forte di un fatturato di 20 milioni di euro, D.A.T.E. può contare su una distribuzione capillare in oltre 950 multimarca in tutto il mondo e su due monomarca (a Milano e Firenze) che costituiscono il centro ideale della progressiva espansione del marchio.

Ha recentemente aperto per la prima volta al pubblico il suo showroom milanese, Alexander Smith, brand di calzature fondato nel 2012 a Londra, di proprietà della famiglia De Poli. Un ambiente che accoglie evoluzione e creatività, e che funge, non solo da vetrina per esprimere un concetto di pensiero, ma un luogo dove il pubblico di buyer e addetti ai lavori può entrare a pieno nella filosofia dell’azienda. Linee pulite e decise, cura nei dettagli e stile unico d’ispirazione inglese sono gli elementi distintivi delle sneakers di Alexander Smith. La filosofia del brand non si impone di seguire le tendenze del momento, ma racconta la storia di un gusto duraturo e sempre attuale, in grado di accompagnare il proprio pubblico in ogni momento.