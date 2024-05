Tutti pazzi per i Mocassini

L’estate è finalmente arrivata, cambio di guardaroba fatto, la domanda è in quali scarpe cammineremo nella quotidianità urbana o nei weekend di vacanza? La risposta è facile, mocassini. Certo potrà sembrare scontato, il mocassino è ormai una calzatura iconica del guardaroba sia maschile che femminile, ma per la prossima stagione i designer e i grandi marchi di calzature hanno definito il mocassino come la scarpa più trendy per questa primavera-estate, sia nella sua versione più classica che in quella ridefinita dai canoni della tendenza attuale o dalla visione trasversale dei creativi.

Sulle passerelle di Valentino, Dior e Louis Vuitton hanno sfilato modelli dalle forme e dai fondi importanti, personalizzati da borchie, pietre o personalizzazioni metalliche mentre Fendi, Jimmy Choo e Gucci scelgono forme più minimali e semplificate. Riconoscibile per la sua eleganza decontratta, il mocassino è famoso anche per la sua versatilità e per la sua comodità, basti pensare alle sue origini storiche, riconducibili ai Nativi Americani che usavano fasciarsi i piedi con tessuti e pelli per proteggersi.

Solo negli anni ‘30 l’intuizione di alcuni artigiani pellettieri porta all’assemblaggio di pelle e cuoio, seguendo l’esempio degli indiani d’America, creando la prima scarpa mocassino, amatissima da Fred Astaire che la indossava anche per esibirsi nei suoi Tip-Tap. Ma il vero mito del mocassino si crea negli anni ‘50 quando le giovani generazioni lo elevano a scarpa simbolo dell’Epoca, abbinato ai pantaloni a sigaretta e ai cardigan in maglia per l’estetica più bon-ton o ai jeans e ai giubbotti di pelle per i look più ribelli.

Un ultimo suggerimento: malgrado l’abitudine comune vede l’uso del mocassino senza calzini, la nuova tendenza richiede l’abbinamento al calzino bianco, o comunque corto, soprattutto quando indossato sotto ai bermuda o agli shorts.