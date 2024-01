Milano Moda Uomo: la magia degli accessori

Categoria di prodotto più redditizia nel settore moda, gli accessori hanno registrato negli ultimi mesi un trend fortemente positivo. Come raccontano i dati raccolti da Altagamma, il 2023 ha visto una crescita delle vendite soprattutto a valore, con un +6,5% per la pelletteria e +5% per le calzature.

Recentemente accolto come nuovo socio di Altagamma «per la tradizione manifatturiera, l’eccellenza del prodotto e valori fortemente allineati a quelli della Fondazione», Santoni - marchio storico della maestria calzaturiera italiana - ha portato in scena a Milano Moda Uomo la sua collezione per il prossimo autunno inverno.

È la magia, in ogni suo aspetto ad attraversare la collezione maschile AI24 firmata Santoni, ispirata alla leggenda di Sibilla, regina delle fate, protettrice dei Monti e custode di un regno abitato da animali speciali e creature fantastiche. La sua bellezza incantata ispira le nuove creazioni morbide e leggere del brand: i ricercati intrecci e i materiali preziosi sono la base creativa di ogni modello, immerso in una narrazione magica che mescola leggenda e realtà.

La collezione è dedicata alle forme decostruite, avvolgenti e dalla mano ultra-morbida, una fusione di leggerezza e meraviglia. La profonda connessione con il territorio crea un legame intenso con l’ambiente naturale; il rispetto delle tradizioni e della storia delle Marche separa i confini tra reale e immaginario, lasciando che il mondo Santoni sia un luogo magico di incontro tra artigianalità e sorpresa. La palette colori è profondamente legata alla terra e al manto degli animali, con i suoi marroni caldi e le variazioni in nuance naturali, mentre la pelle sfumata a mano, con il suo fascino incantevole, prosegue il suo percorso nelle collezioni aggiungendo armonia e bellezza.

Ha debuttato ufficialmente, dopo un’anteprima durante la settimana della moda di Milano a settembre 2023, la collezione calzature per uomo firma Stuart Weitzman. «Poiché abbiamo spesso ricevuto richieste di modelli da uomo, siamo entusiasti di poter espandere in modo ponderato la nostra selezione per includere ora calzature da uomo e, a sua volta, estendere l'obiettivo del nostro marchio di infondere sicurezza ad ogni passo e includere l'uomo moderno di oggi» ha affermato il CEO & Brand President Giorgio Sarné, commentando l’ingresso nella nuova categoria merceologica.

Presente all’evento, tenutosi nello showroom milanese di Stuart Weitzman, Brooklyn Beckham che ha dichiarato: «Sono così entusiasta di far parte del debutto del marchio nel menswear. La lavorazione artigianale delle scarpe è eccellente. I miei preferiti sono i mocassini chunky della linea CLUB: sono confortevoli, leggeri e si abbinano perfettamente a qualsiasi outfit».

«Big Beastie», la grande bestia multiforme con numerosi occhi che trascina Pineider nel mondo di Charles Jeffrey, è assoluta protagonista della collaborazione del luxury brand toscana per il prossimo autunno. La forza creativa del fashion designer scozzese si afferma incontenibile nelle illustrazioni e nei colori vibranti, i quali emergono senza freni ed esagerati legando fashion, arte e artigianalità.

La collezione è un tributo all’influenza che ha Milano sul designer: la creatura immaginata ha fattezze stravaganti, molti occhi simboleggianti i variegati desideri profondi che popolano l’interiorità umana, espressioni mostruose, bocche spalancate pronte ad inghiottire o a tirare fuori le passioni più recondite. Ogni prodotto di questa collezione porta il tocco personale di Charles Jeffrey, comprese le imperfezioni uniche, che riflettono la sua autenticità artistica. In primo piano rimane l’alta qualità del prodotto artigianale di Pineider, tela perfetta per dare dei lineamenti all’espressione personale.

Santoni

Stuart Weitzman