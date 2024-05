Le nuove borse da uomo per l'Estate 2024

Per molti decenni un uomo con la borsa è stato un binomio inaccettabile, tracolle, borsette e shopper erano un retaggio esclusivamente femminile malgrado, come accade spesso nella storia della Moda, le origini di scarpe coi tacchi e borsette siano riconducibili all’uso maschile.

A partire dal XIV secolo gli uomini usavano piccole bisacce, sacchetti in pelle o tessuto, forniti di una cinghia, pratici per contenere monete o altri oggetti di valore, un’usanza che scompare nel XVI secolo grazie all’avvento delle tasche sugli abiti, capienti e funzionali, una buona scusa per gli uomini del tempo per abbandonare questo accessorio che rimane invece in voga tra la popolazione femminile che continua a usufruire di borse e borsellini.

Tralasciando tuttavia i cenni storici, l’era contemporanea vede il ripristino della borsa da uomo solo grazie agli anni Settanta, un decennio ribelle e anticonformista che rompe i cliché di stile conosciuti fino a quel momento e impone nuovi codici di stile sovversivi.

La differenziazione tra guardaroba maschile e femminile perde gran parte del suo significato, molti capi diventano unisex, gli uomini si appropriano di elementi fino ad allora esclusivamente femminili tra cui le borse. La generazione Hippy adotta grandi e capienti tracolle, quasi bisacce, in pelle o in tessuto, mentre la generazione Yuppies o comunque più urbana introduce il borsello, sempre una tracolla ma dalle dimensioni più ridotte, pratica e funzionale per contenere portafoglio, sigarette e fazzoletti.

Oggi il concetto di borsa maschile è definitivamente sdoganato, libertà di espressione e inclusione hanno riscritto le regole dell’estetica contemporanea. Ma cosa ancora più importante è che nel panorama moda mondiale il business della pelletteria rimane uno dei più consolidati dopo quello del beauty e della cosmesi. Non a caso sulle passerelle maschili e femminili delle grandi case di moda gli accessori sono quasi sempre imprescindibili, anche in periodi di minimalismo estetico come quello che stiamo vivendo. Ricordiamoci che grandi brand del lusso come Prada, Louis Vuitton, Gucci ed Hermès nascono proprio dal mondo della pelletteria e mai come oggi sottolineano l’expertise e l’alta qualità artigianale.

Per questa primavera-estate le proposte “maschili” di borse si contraddistinguono per il design ricercato e funzionale, per la semplicità delle forme ricche però di dettagli distintivi. A partire dalle tracolle, rigorosamente piccole come bauletti e pochette come quella di Hermès o di Gucci, o le versioni in fibra naturale di Prada e Fendi.

Non mancano le borse Tote o le shoppers, minimali nel design ma capienti e funzionali come la versione di Marni o le più classiche di Hermès e Prada. Infine, perfetti sia per la città che per i weekend, zaini e borsoni capienti, come quello iconico di Louis Vuitton rivisitato per questa stagione nei colori e nei materiali da Pharrell Williams, nuovo Direttore Creativo della collezione maschile.





Ferragamo

Fendi