La maglieria della Primavera 2024

Che siano capi over, minimali, crop top o stratificati, il knightwear di quest’anno vuole solo lasciarti libero di esprimere la tua personalità.

Dalle passerelle delle collezioni Spring/Summer 2024 infatti vediamo ogni maison raccontare la maglieria a suo modo, sottolineando l’unicità e il rispetto per il proprio heritage.

Givenchy ci parla di una versione minimal ma sofisticata della maglieria, creando il connubio perfetto con una gonna midi in total black mentre Wales Bonner regala un tocco di colore inaspettato con un gilet in maglia sotto un completo sartoriale.

Minimale ma estremamente seducente è la maglieria di LGN Louis Gabriel Nouchi con un maglione nero dalla spalla scoperta, così come il crop top di Acne Studios dalle maniche lunghe.

Chi invece ha voglia di osare ma non si accontenta di un semplice top può ispirarsi all’ultima collezione firmata dall’ex direttrice creativa Sarah Burton per Alexander McQueen, dove ha realizzato un top strutturato abbinandolo a una gonna in pelle nera con frange, altra tendenza di stagione.

Originale anche il maglione a trecce larghe bianche “sporcate” di nero di Egonlab dalle maniche lunghissime, lunghezza che sceglie di adottare anche Etro per il suo maglione giallo con piume e fiori annessi. E poi ancora, il maxi sweater di Loewe per look non convenzionali e i vari layering di n21 per outfit nostalgici, come dettano le tendenze del momento.