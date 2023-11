Arrestato in metro a Milano un algerino sospettato di terrorismo

Gli agenti della Polizia di Milano hanno arrestato un uomo sospettato di attività terroristiche in Algeria. Si tratta di un algerino di 37 anni sul cui capo pendeva un mandato di cattura internazionale per associazione terroristica. L'arresto è avvenuto nel corso delle normali attività di controllo delle linee della metropolitana di Milano: il 37enne si era mostrato aggressivo con gli agenti che lo controllavano, gridando "Allah Akbar" e ha cercato di afferrare dallo zaino un coltello con una lama di oltre 12 centimetri. Una volta effettuato il fermo, gli agenti hanno scoperto che l'uomo, non risultante conosciuto alle forze dell'ordine italiane, era in realtà ricercato in Algeria perché ritenuto delle milizie dello Stato Islamico.