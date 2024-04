Stoltenberg: "L'Ucraina ha bisogno di denaro fresco. Risorse stabili e costanti"

Stoltenberg, segretario generale della NATO, ha sottolineato l'importanza di rafforzare il sostegno finanziario e militare all'Ucraina durante la riunione ministeriale degli Esteri. Ha enfatizzato la necessità di passare da contributi volontari a impegni stabili all'interno dell'alleanza, garantendo così un flusso prevedibile di aiuti a Kiev. Jens Stoltenberg aprendo la ministeriale esteri e confermando che i ministri oggi inizieranno a discutere il fondo da 100 miliardi e una struttura di coordinamento Nato. "Dobbiamo affidarci meno ai contributi volontari e più agli impegni dell'alleanza, meno alle offerte a breve termine e più agli impegni pluriennali", ha aggiunto. "Mosca deve capire che non può raggiungere i suoi obiettivi sul campo di battaglia". Stoltenberg ha anche evidenziato la cruciale importanza di coordinare gli sforzi NATO per garantire una fornitura tempestiva di armamenti e munizioni, riconoscendo il rischio che ritardi possano avere gravi conseguenze sul campo di battaglia. Ha infine invitato gli alleati a intensificare gli sforzi all'interno della NATO per migliorare l'efficienza e l'efficacia del sostegno militare fornito all'Ucraina, in previsione del prossimo vertice di Washington.