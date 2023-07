Allarme dell'Unione Europea: "Sbarchi dalla Libia aumentati del 600%"

"Le partenze della Libia orientale sono aumentate del 600% quest'anno. La Libia rimane una situazione molto complicata, come dimostrano i fatti recenti". E' quanto ha affermato con preoccupazione la commissaria dell'Unione Europea agli Affari Interni, Ylva Johansson, intervenendo nel corso della Plenaria al Parlamento europeo. Il dibattito era dedicato al bilancio delle attività Sar. "Faccio un appello affinché si arrivi a conclusione" sul nuovo patto sui migranti, ha sottolineato la commissaria. In Aula è in discussione la mozione per una missione di ricerca e soccorso europea, che per Johansson va comunque accompagnata dalla lotta ai trafficanti.