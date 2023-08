Salvini: «Giusto distribuire parte degli utili che le banche fanno senza muovere un dito»

Una tassa sugli extraprofitti delle banche per aiutare i cittadini in difficoltà con il mutuo e diminuire la pressione fiscale. L'annuncio, a sorpresa, è arrivato nell'ultimo Consiglio dei ministri prima della pausa estiva per mano di Matteo Salvini: «Redistribuire una piccola parte dei miliardi di utile che le banche stanno facendo senza muovere un dito per effetto delle decisioni della Bce credo sia un'opera economicamente e socialmente doverosa». Avanti perchè così «arriveranno benefici ai cittadini». Salvini inoltre sottolinea: «Solo le prime 5 banche italiane nei primi mesi del 2023 hanno fatto più di 10 miliardi di utili perchè hanno aumentato i costi a chi ha un prestito, un fido o un mutuo, ma non altrettanto veloci ad aumentare gli interessi per chi ha soldi sui conti correnti».