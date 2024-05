Putin ordina esercitazioni su armi nucleari tattiche dopo «le minacce occidentali»

L'esercito russo, su ordine del presidente Vladimir Putin, ha iniziato i preparativi per un’esercitazione sul possibile uso di armi nucleari tzttiche. L’esercitazione, precisa il ministero, “è finalizzata a mantenere la prontezza dei militari e degli equipaggiamenti per l’uso in combattimento di armi nucleari tattiche al fine di garantire l’integrità territoriale e la sovranità della Federazione Russa in risposta alle dichiarazioni provocatorie e alle minacce di funzionari occidentali”. “Su istruzioni del comandante supremo delle Forze armate della Federazione Russa, al fine di aumentare la prontezza delle forze nucleari non strategiche a svolgere

missioni di combattimento, lo Stato Maggiore ha iniziato i preparativi per l’esercitazione che si terrà nel prossimo futuro con le formazioni missilistiche del Distretto militare meridionale con il coinvolgimento dell’aviazione e delle forze della Marina”, si legge nel comunicato. Il Distretto militare meridionale è uno dei cinque distretti militari delle Forze Armate russe, e comprende, oltre alla regione del Caucaso russo, la Crimea e i territori ucraini parzialmente occupati e dichiarati annessi da Mosca: Donetsk, Kherson, Lugansk, e Zaporizhzhia.