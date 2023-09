Putin e Kim Jong Un, incontro al cosmodromo di Vostochny in Russia

Il leader nordcoreano Kim Jong-un è arrivato alla stazione ferroviaria del centro spaziale di Vostochny, nella regione dell'Amur, dell'Estremo Oriente russo, ed è stato accolto dal leader del Cremlino per l'atteso incontro di oggi 13 settembre. Si tratta del secondo vertice tra i due dal 2019, un incontro che ha all'ordine del giorno, oltre all'accordo sulla fornitura di armi e tecnologia militare, anche – secondo il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov – questioni di cooperazione bilaterale, i legami commerciali ed economici e gli scambi culturali. «La Russia aiuterà la Corea del Nord a sviluppare il suo programma per la messa in orbita di satelliti», ha detto Peskov. «Ecco perché siamo venuti al cosmodromo di Vostochny». «Parleremo di tutti i problemi, lentamente. C'è tempo», ha aggiunto.

«La Corea del Nord sarà sempre al fianco della Russia nella lotta contro l'imperialismo e per la costruzione di uno Stato sovrano» ha dichiarato Kim Jong-un durante il colloquio con Putin. «Vogliamo sviluppare ulteriormente le relazioni bilaterali con la Russia», ha aggiunto il leader nordcoreano.