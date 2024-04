Pd: arriva il codice di autoregolamentazione per la trasparenza e l'etica dei candidati

Il Partito Democratico presenta un "Codice di Autoregolamentazione" per i candidati, elaborato dal Commissario per la Campania, Antonio Misiani, e dai segretari provinciali. Sarà presentato lunedì in una riunione regionale del partito e potrebbe estendersi a livello nazionale. Tra le richieste incluse nella bozza del codice, vi è l'obbligo di presentare il certificato penale e sottoscrivere un'impegnativa contro la corruzione e l'illegalità. Si chiede anche il rispetto del "codice etico" e la segnalazione di eventuali variazioni di posizione agli organi di garanzia del partito. L'applicazione del codice sarà supervisionata dal magistrato Franco Roberti, ex Procuratore Nazionale Antimafia.