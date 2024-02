Papa Francesco al Gemelli dopo l'udienza per accertamenti

Papa Francesco ha trascorso quale ora all'ospedale Gemelli dell'Isola Tiberina dove si è recato, subito dopo l'udienza generale, facendo rientro in Vaticano prima dell'ora di pranzo. Secondo quanto spiegato si è trattato di una visita programmata e non c'è nulla di allarmante. Papa Francesco aveva preso parte all'udienza senza leggere il discorso perché raffreddato. Il viaggio è stato effettuato "per alcuni accertamenti diagnostici". Lo ha riferito la sala stampa vaticana.