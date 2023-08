Migranti, naufragio al largo di Lampedusa: 41 persone morte in mare

Al largo di Lampedusa, nel Canale di Sicilia, un nuovo naufragio di migranti è costato la vita a 41 persone, fra cui 3 bambini, a bordo di un barchino, partito da Sfax in Tunisia. Il trasporto navale si è ribaltato ed è affondato durante la navigazione verso le coste siciliane. Tutti quanti – stando a quanto riferito dai superstiti – sono finiti in mare, ma solo in 15 avevano un salvagente.