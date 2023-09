Migranti: espulsione anche per chi mente sull’età

È una vera e propria stretta sull’immigrazione incontrollata quella che si prepara per essere portata in aula con il nuovo decreto migranti.

Nella bozza, che andrà in Consiglio dei Ministri domani, si legge che i titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo potranno essere espulsi "per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato" dal ministro dell'Interno, dandone preventiva notizia al presidente del Consiglio e al ministro degli Esteri. Ma non solo. “Espulsione per chi mente sull'età o, più in generale, sulla propria identità”. É quanto prevede l'articolo 5 del dl sui migranti. Per chi dichiara il falso sulla propria identità o su qualità personali proprie o di altrila pena prevista dal Codice penale "può essere sostituita con la misura dell’espulsione dal territorio nazionale".