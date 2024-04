Meloni: «Papa Francesco sarà presente al G7 dedicato all'IA»

Per la prima volta nella storia un Papa presenzierà ai lavori del G7. LO ha annunciato il premier, Giorgia Meloni, spiegando che Papa Francesco prenderà parte ai lavori che si terranno in Puglia e dedicati all'Intelligenza Artificiale. «La presidenza italiana del G7 "intende valorizzare il percorso "promosso dalla Santa Sede» sull'Intelligenza artificiale con la "Rome Call for AI Ethics" e «portarlo all'attenzione degli altri leader in occasione del vertice in Puglia» ha spiegato Meloni in un videomessaggio.