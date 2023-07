L’inchiesta della Bbc su McDonald's: «Abusi, molestie, razzismo e bullismo sul lavoro»

La Bbc ha iniziato a indagare sulle condizioni di lavoro di McDonald's a febbraio. Al termine delle interviste i giornalisti britannici hanno raccolto 31 denunce di aggressioni sessuali, 78 di molestie sessuali, 18 accuse di razzismo e 6 di omofobia. In moltissimi casi le denunce derivano dai dipendenti di appena 17 anni che sostengono di venire palpeggiati ogni giorno. È quanto emerso da un’inchiesta della Bbc sull’ambiente lavorativo della catena di fast food McDonald’s, nel Regno Unito. L’inchiesta, condotta da tre giornaliste, ha coinvolto oltre 100 persone, tra dipendenti ed ex dipendenti della catena di fast food. A seguito della pubblicazione dell’inchiesta, l’ente britannico per la tutela dell’uguaglianza ha emesso una nota in cui ha espresso «preoccupazione» per quanto emerso, stilando una serie di linee guida comportamentali, inviate via e-mail ai vertici aziendali.



Da parte sua, McDonald's ha dichiarato di aver "fallito" e si è "profondamente scusata", aggiungendo che tutti i dipendenti meritano di lavorare in un luogo sicuro, rispettoso e inclusivo.