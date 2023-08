Morto suicida Luca Ruffino, presidente di Visibilia Editore

È stato trovato morto a Milano Luca Giuseppe Reale Ruffino, presidente di Visibilia Editore, la società fondata dalla ministra del turismo Daniela Santanchè. Ruffino aveva 60 anni. Il corpo dell'uomo è stato ritrovato verso le 23.45 di sabato 5 agosto dal figlio in un appartamento a Milano, in via Spadolini. Si sarebbe sparato con una pistola regolarmente detenuta, lasciando anche un biglietto con le sue ultime volontà.

La procura di Milano ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di istigazione al suicidio e molto probabilmente sarà disposta l'autopsia.