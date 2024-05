L'esercito israeliano ai palestinesi: evacuate i quartieri orientali di Rafah

L'esercito israeliano ha cominciato a chiedere ai palestinesi di evacuare i quartieri orientali di Rafah, quelli al confine israeliano, in vista di una possibile offensiva pianificata nell'area meridionale della Striscia di Gaza. Lo ha fatto sapere l'esercito stesso. I civili sono stati invitati a spostarsi in una zona umanitaria ampliata nelle aree di al-Mawasi e Khan Younis. L'annuncio arriva a poche ore di distanza da un raid che ha causato la morte di 16 persone che si trovavano in abitazioni colpite a Rafah. Poco prima tre soldati israeliani erano stati uccisi da Hamas al confine con Gaza.