Il pronunciamento definitivo dell'Ue su Ita-Lufthansa slitta al 4 luglio. Lo ha annunciato la Commissione europea dopo aver ricevuto l'ultimo pacchetto di impegni redatti dalle parti per ottenere il via libera alle nozze. La scadenza precedente del 13 giugno, viene precisato, è stata automaticamente posticipata di 15 giorni lavorativi come previsto dal regolamento sulle fusioni.