Hamas: «Colloqui di pace finiti. Israele è tornata al punto di partenza»

Tutto finito, e questa volta per davvero. Dopo giorni in cui si è addirittura arrivati a notizie che parlavano di accordo siglato oggi dal Cairo la doccia fredda. I rappresentanti di Hamas hanno dichiarato che «i colloqui di pace sono finiti per colpa di Israele, tornata indietro nelle sue posizioni, al punto di partenza».

Gli scontri intanto a Rafah proseguono anche se l'invasione vera e propria non è ancora cominciata