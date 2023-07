Europeo 2032, accordo Italia-Turchia per organizzarlo insieme

La Federcalcio italiana e quella turca hanno inviato una lettera alla UEFA in cui si candidano ad organizzare insieme l'Europe del 2032. L'Italia e la Turchia a tutt'oggi erano le uniche due candidate, dunque a meno di sorprese si va verso l'assegnazione ai due paesi della rassegna continentale nel corso del Comitato Esecutivo in programma il prossimo 10 ottobre.

Nel dossier inviato a Nyon per avanzare la propria proposta, la Figc aveva indicato come città e stadi designati ad ospitare la fase finale Milano (san Siro), Torino (Allianz Stadium), Verona, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Cagliari con Palermo tenuta di riserva e pronta a subentrare.

La condivisione della candidatura porterà presumibilmente al taglio di qualcuna di queste sedi. Un Europeo organizzato da due diverse nazioni non è un inedito nella storia della rassegna. E' già successo nel 200 con Belgio e Paesi Bassi (Italia sconfitta in finale dalla Francia), nel 2008 con Austria e Svizzera e nel 2012 con la candidatura congiunta di Polonia e Ucraina. La Uefa aveva poi varato l'Europeo itinerante per l'edizione 2020 scivolata poi all'estate 2021 2021 per il Covid: un ricordo dolcissimo per l'Italia arrivata al trionfo nella notte di Wembley.