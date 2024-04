Capitano Ultimo: “Dopo 31 anni scopro il volto”

Dopo 31 anni, Capitano Ultimo svela il suo volto in pubblico.Il generale dei Carabinieri, noto per l'arresto di Totò Riina, ha fatto il suo debutto senza maschere al teatro Quirino di Roma, lanciando la campagna elettorale per 'Libertà', la lista di Cateno De Luca. Il passamontagna indossato dal gennaio 1993 è stato finalmente tolto in un gesto simbolico per affrontare questa nuova sfida politica.In una sala affollata, De Luca ha presentato il simbolo e il manifesto politico di 'Libertà', accanto alla squadra che correrà alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno, includendo anche l'ex vice ministra 5S Laura Castelli. Il sindaco di Taormina, leader di Sud chiama Nord, ha inaugurato la campagna elettorale del movimento, definendo 'Libertà' come la nuova costellazione politica da seguire.