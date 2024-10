Liam Payne degli One Direction morto a Buenos Aires a 31 anni

Liam Payne, ex membro degli One Direction, è deceduto a 31 anni per una caduta dal terzo piano dell'hotel Casa Sur nel quartiere di Palermo, a Buenos Aires.



Secondo quanto riportato dal quotidiano La Nacion, mercoledì pomeriggio, la polizia della capitale argentina ha ricevuto una richiesta di intervento a causa di un uomo in stato di agitazione, presumibilmente sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno trovato il corpo di Payne riverso per strada.

Le autorità hanno aperto un'indagine per capire se si sia trattato di un incidente o se il cantante inglese si sia tolto la vita. «Purtroppo aveva lesioni gravissime e abbiamo dovuto constatare la morte, non c'era possibilità di rianimazione», ha riferito a El Tiempo il personale di soccorso giunto sul posto. Secondo le prime informazioni, Liam sarebbe precipitato da circa tredici o quattordici metri.

Il musicista era noto soprattutto per essere un ex membro della famosa boyband britannica One Direction. La band, che comprendeva anche Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson e Niall Horan, si è formata nel 2010 dopo aver partecipato al reality show X Factor UK.

Gli One Direction hanno in seguito annunciato nel 2015 che si sarebbero presi una pausa. Payne ha pubblicato il suo album di debutto da solista nel 2019 intitolato "LP1". Mentre a marzo, Payne ha pubblicato il suo LP "Teardrops".

Liam ha avuto un figlio, nato nel 2017, avuto dall'ex cantante del gruppo Girls Aloud, Cheryl Cole.