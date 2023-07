La Camera approva il “reato universale” di maternità surrogata

L’Aula di Montecitorio dà il via libera al progetto di legge Varchi di Fratelli d’Italia che modifica il reato di maternità surrogata, rendendolo universale, ovvero perseguibile anche se commesso all'estero. I sì sono stati 166, i contrari 109. La decisione è stata presa dopo mesi di dibattito sull’effettiva necessità di una legge del genere e sulle sue concrete possibilità di applicazione

Il primo a intervenire è per il Partito Democratico, Alessandro Zan: «È evidente a tutti che questo obbrobrio giuridico è una grande arma di distrazione di massa», messa in campo nel momento in cui «l'Italia brucia al Sud e subisce nubifragi senza precedenti al Nord con un negazionismo vergognoso. Allora perché oggi lo si approva? Perché c'è un disegno preciso di questa destra, un attacco sistematico alle famiglie arcobaleno e ai loro figli» ha aggiunto.



Per gli esperti legali dell’Associazione Luca Coscioni, il reato universale è una norma inutile e inapplicabile, perché non è consentito punire qualcuno per aver commesso un atto considerato legale nel paese in cui è stato realizzato.