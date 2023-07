Caldo, oltre 47 gradi al suolo in Sicilia e Puglia

Non accenna a placarsi l’ondata di caldo in Italia con punte di 47 gradi sul terreno registrate in Puglia. A confermarlo sono i dati delle temperature della superficie terrestre registrati in Puglia e sulle pendici dell'Etna in Sicilia (rilevate tra il 9 e il 10 luglio). Lo dimostra l'animazione della missione Sentinel-3 del programma di osservazione satellitare della Terra Copernicus, gestito dall'Agenzia Spaziale Europea (Esa) e dalla Commissione Ue.



«La temperatura superficiale del suolo, - osservano gli esperti di Copernicus in una nota - è una variabile importante del sistema climatico del nostro pianeta. Descrive processi come lo scambio di energia e acqua tra la superficie terrestre e l'atmosfera e influenza il tasso e i tempi di crescita delle piante»