Caldo: 15 le città da bollino rosso

L'ondata di caldo continua in Italia e sono aumentate le città con il bollino rosso del Ministero della Salute, che indica che tutta il benessere di tutta la popolazione è in al massimo livello di rischio.

Tra oggi e domenica le città indicate come meteo da bollino rosso sono passate da 10 a 15.

Oggi, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo sono le città da bollino rosso