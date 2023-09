Bollette luce e gas, riflessioni sulla tempistica della fine del mercato tutelato

"Sono in corso valutazioni da parte del governo sul meccanismo di traghettamento al di fuori del mercato tutelato (dell'energia, ndr) dei clienti domestici, ed in particolar modo dei vulnerabili, tenendo conto dell'instabilità dei prezzi dell'energia in questa fase storica". Lo ha annunciato il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto, rispondendo al question time al Senato. "Si stanno valutando tempi e modalità del trasferimento", aggiunge il ministro.



Il Governo sta, dunque, studiando eventuali meccanismi di proroga alla fine del mercato tutelato che ha protetto milioni di famiglie negli ultimi mesi, quelli dell'improvvisa impennata del prezzo del gas con pesantissime ripercussioni sulle bollette energetiche degli italiani. Pichetto Fratin ha anche chiuso il ritorno del nucleare come conosciuto oggi: "Non si tratta evidentemente di proporre il ricorso in Italia alle centrali nucleari di grande taglia della terza generazione, ma di valutare le nuove tecnologie sicure del nucleare innovativo quali gli Small Modular Reactor (Smr) e i reattori nucleari di quarta generazione (Amr)".