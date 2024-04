Biden: «Se la Russia attacca Paesi Nato reagiremo»

«Se Putin attacca un alleato Nato, andremo in loro aiuto come hanno fatto con noi l'11 settembre». Così il presidente degli Stati Uniti Joe Biden che ha firmato oggi la legge da 95 miliardi di dollari per aiuti all'estero. Biden ha fatto riferimento all'articolo 5 della difesa collettiva dell'Alleanza Atlantica, che fino ad ora è stato invocato solo in seguito agli attacchi del 2001 a New York e Washington perpetrati da Al Qaeda.