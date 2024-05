Biden: «No all'antisemitismo. Difendiamo le proteste pacifiche»

«Tuteliamo le proteste pacifiche, non quelle violente». Con queste parole il Presidente Usa, Joe Biden, è intervenuto dopo l'ondata di violenza e protesta che partita da New York si sta diffondendo a macchia d'olio nelle università degli Stati Uniti. Oggi è stata una giornata di lotta tra Polizia, intervenuta per sgomberare i vari luoghi occupati, ed i manifestanti. Decine gli arresti effettuati dalle forze dell'ordine.

Intanto anche in tutta la Francia la protesta è arrivata nelle università con una sorta di blocco totale.