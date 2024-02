Biden: "Lavoriamo a una tregua di almeno sei settimane tra Israele e Hamas"

"Stiamo lavorando a una tregua tra Israele e Hamas di almeno sei settimane" ha annunciato il presidente Joe Biden, dopo un incontro alla Casa Bianca con il re Abdallah di Giordania: "La grande operazione militare di Israele a Rafah non può procedere senza un piano credibile per proteggere oltre un milione di civili". Biden ha poi spiegato che "molte persone sono state sfollate, sfollate più volte, in fuga dalla violenza nel nord e ora sono stipate a Rafah, esposte e vulnerabili. Hanno bisogno di essere protette".