Arrestato Giovanni Toti. Il governatore ai domiciliari

Il governatore della Liguria, Giovanni Toti è stato arrestato con l'accusa di corruzione. Secondo la procura di Genov ci sarebbe un sistema di malaffare che collegherebbe politica ad imprenditoria con passaggi di denaro in cambio di presunti favori. Per l'accusa Toti avrebbe ricevuto attraverso la sua fondazione versamenti per 74 mila euro da utilizzare come fondi elettorali in cambio di favori su concessioni portuali. Toti si trova ai domiciliari.

Arresti domiciliari anche per Matteo Cozzani, capo di gabinetto e braccio destro del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. E' accusato di corruzione elettorale, aggravato dalla circostanza di cui all'art. 416-bis.1 c.p. perché, per l'accusa, avrebbe agevolato l'attività di Cosa Nostra. In particolare avrebbe agevolato il clan Cammarata del Mandamento di Riesi con proiezione nella città di Genova. E' accusato anche di corruzione per l'esercizio della funzione.

Nell'inchiesta della Dda di Genova e della Guardia di finanza sono stati fermati anche alcuni noti imprenditori locali e nazionali. Tra questi Paolo Emilio Signorini, ex presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar ligure occidentale, oggi ad di Iren. Contro di lui notizie di pagamento avvenuti attraverso soggiorni in hotel di lusso a Montecarlo.