«Hamas accetta l'accordo con Israele per il cessate il fuoco»

Accordo raggiunto per il cessate il fuoco a Gaza. Lo riferisce il quotidiano Haaretz secondo cui la liberazione dei primi ostaggi sarebbe già in corso. Su questo sarebbe arrivato il via libera dei vertici di Hamas anche senza lo stop ai combattimenti.

Il ministro del gabinetto di guerra Benny Gantz ha confermato che Hamas ancora non ha dato alcuna risposta alla proposta dei mediatori egiziani. "Suggerisco - ha detto, citato dai media - che 'autorità politiche' e tutti coloro che prendono decisioni attendano aggiornamenti ufficiali, che stiano calmi e non cadano nell'isteria". Gantz ha quindi confermato che se Hamas dovesse accettare l'intesa, sarà il Gabinetto di guerra - previsto domani - a discutere la vicenda.