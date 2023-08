Arrestato Sacha Chang, il 21enne ricercato a Cuneo per aver ucciso il padre e un amico

È stato catturato dai carabinieri il ventunenne olandese Sacha Chang, sospettato di avere ucciso a coltellate il padre e un amico di famiglia a Montaldo Mondovì (Cuneo), nel sud del Piemonte. Il giovane si era dato alla fuga facendo perdere le sue tracce nei boschi della Val Corsaglia. Chang, giudicato "pericoloso" dalle forze dell'ordine, sembrerebbe che sia affetto da disturbi psichici. Alle ricerche hanno preso parte almeno un centinaio di militari dell'Arma.

Secondo le prime ricostruzioni il ragazzo, nei giorni in cui avrebbe commesso il duplice omicidio nel cunese, si trovava ospite a casa di amici a Montaldo di Mondovì, avrebbe ferito l'amico di famiglia dopo aver ucciso il padre: l'uomo ferito era riuscito a dare l'allarme, per poi perdere la vita in ospedale poche ore dopo.