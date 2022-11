L'Adidas smentisce Ronaldo: il gol contro l'Uruguay non è suo

Ore 17 - L'azienda tedesca pubblica i dati del chip del pallone della gara e assegna la rete a Bruno Fernandes

Non è di Cristiano Ronaldo il gol del vantaggio del Portogallo contro l'Uruguay, malgrado CR7 continui a rivendicarne la paternità. A confermarlo definitivamente è stata Adida, azienda che produce il pallone all'interno del quale c'è un micro chip che "non ha registrato alcuna forza esterna". Dunque non c'è stato tocco e deviazione dell'attaccante e la rete è di Fernandes poi autore di una doppietta.