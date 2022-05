World Burger Day, la festa del panino più amato (e rivisto così)

In occasione della giornata mondiale in cui si celebra il piatto più amato di sempre, sono tanti gli chef che hanno reinterpretato la classica ricetta proponendola nei loro ristoranti in chiave gourmet.



Dai classici americani, alle rivisitazioni italiane, a ingredienti ricercati: tante le combinazioni per venire incontro a tutti i palati. Ecco di seguito alcune delle proposte:

Polpo al Cuore

“Polpo al cuore” e “Bun bun polpetta” sono le proposte 142 Restaurant. Bun artigianali di altissima qualità e irresistibilmente soffici, farciti con ingredienti unici. Polpo Arrosto al Tè Nero, Maionese di Acqua di Polpo, Pomodoro Secco Calabro e Insalata per il primo; polpette di Manzo al Sugo di Pomodoro Datterino e una cremosissima Salsa di Parmigiano per il secondo

Deli Burger

Il Deli Burger - 110gr di Carne, Pomodoro, Insalata Iceberg, Cipolla Fritta e Salsa Speciale - è il prodotto principe di Al Mercato Street, la nuova destionation dello street food a Milano guidato Eugenio Roncoroni.

Smokeburger

Se si vogliono provare nuovi sapori, lo Smokeburger firmato Cocciuto, è la combo vincente per i veri golosi tra ingredienti regionali e ingredienti più internazionali con un’attenzione alla sostenibilità: Hamburger di Fassona Piemontese da agricoltura simbiotica, Cheddar, Cipolla Croccante, Bacon, Pomodoro Cuore di Bue, Jalapeno e Smoke Maio

Burrata burger

Burrata Burger da Obicà per un hambuger italiano con ingredienti come Angus, Pancetta Affumicata, Cavolo Viola Marinato, Peperoni, Salsa di Avocado e servito con Patate Arrosto a cui si possono aggiungere ingredienti gourmet come il Tartufo Nero Estivo.