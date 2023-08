Perugia 27.07.2023. È iniziato il giorno di primavera il Festival più lungo dell’Umbria che durerà fino alla fine dell’estate, con una serie di Spin Off previsti ogni mese fino ad agosto, quando il centro dei dibattiti e degli spettacoli si concentrerà in una vera e propria festa che inizierà il 4 agosto e terminerà il 30 settembre. Sono previsti grandi ospiti come Michelangelo Pistoletto, PIF, Marlene Kuntz, Gloria Campaner, Roy Paci, Alessandro Quarta (in collaborazione con il Festival della Piana del Cavaliere), Telmo Pievani e i Deproducers (in collaborazione con il Festival Isola Prossima) e altri 200 artisti di livello nazionale e internazionale. Questa lunghissima edizione terminerà con un grande appuntamento invernale: lo spettacolo Darwin’s Smile di e con Isabella Rossellini.

Umbria Green Festival è un progetto artistico che mette insieme esperti di energia e ambiente, scienziati, artisti e filosofi per raccontare il futuro. Esso si propone, tramite una rete di eventi, di diffondere il paradigma sostenibile, unendo tutte le arti e la scienza nel segno della natura.

Il primo Festival Green dell’Umbria, giunto quest’anno alla sua ottava edizione, toccherà le città di Assisi, Perugia, Terni, Spoleto, Narni, Orvieto, Nocera Umbra, Rasiglia (Foligno), Deruta, Acquasparta, Montone e Montecastello di Vibio.

L’evento è organizzato da Techne S.r.l. e dall’associazione culturale De Rerum Natura, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con la Regione Umbria e con Arpa Umbria, insieme ai partner che in vari modi hanno dato il loro sostegno come la Fondazione Perugia, la Fondazione Carit, la Fondazione Cassa di risparmio di Foligno, i comuni coinvolti e aziende come Tarkett Spa.

«Umbria Green Festival è diventato, al pari di grandi realtà che si occupano di sostenibilità, un vero e proprio centro di interesse nazionale, grazie al contributo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (che da quest’anno ha inserito la manifestazione nella Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile)» afferma il direttore artistico Daniele Zepparelli. «È stata data grande importanza alla nostra volontà di costruire un evento che azzera e compensa in breve tempo le emissioni prodotte dagli spettacoli e dagli spettatori (bilancio di sostenibilità scaricabile dal sito www.umbriagreenfestival.it), senza dimenticare il fatto, non secondario, che ogni appuntamento è costruito in riferimento ai 17 SDGS dell’Agenda 2030».

Umbria Green Festival è da sempre anche un contenitore per lo sviluppo di progetti reali legati agli obiettivi dell’agenda 2030: «Da quest’anno collaboriamo con “Wami: Water with a mission” azienda e brand di acqua minerale che costruisce progetti idrici in villaggi senza accesso all’acqua potabile - chiude il direttore Zepparelli - Doneremo circa 2 milioni di litri d’acqua ad una famiglia nella regione di Rockwood in Sri Lanka. Ma non lo faremo soltanto noi: saranno gli spettatori, infatti, a finanziare questo importante progetto di sviluppo idrico (che è già visibile sul sito di WAMI al seguente link: https://wa-mi.org/pages/umbriagreen) acquistando i biglietti dei nostri eventi».

Intesa Sanpaolo è tra i maggiori sostenitori: «Essere a fianco di Umbria Green Festival è per la nostra banca motivo di orgoglio alla luce della rilevanza che questo Festival ha acquisito per merito del prestigioso livello delle esibizioni e per l’impegno crescente a favore della sostenibilità» ha dichiarato Tito Nocentini, Direttore Regionale Toscana e Umbria Intesa Sanpaolo. «Un impegno verso la transizione Green che come banca condividiamo, perseguiamo e contribuiamo a finanziare grazie anche a specifici progetti come Motore Italia Transizione Energetica a beneficio dei territori serviti».

Umbria Green Festival si muoverà solo con auto 100% elettriche fornite da A.D. MOTOR, Concessionaria ufficiale per la provincia di Perugia dei brand BMW e MINI. L’azienda è sin dal 2008 promotrice della motorizzazione elettrica tanto che è stato il primo brand premium ad avere un sub-brand dedicato completamente a questa tipologia di vetture: BMW i. In questa occasione, saranno utilizzate le ultime tecnologie della gamma BMW e MINI dedicate alla mobilità alternativa.

Umbria Green Festival nel 2023, nel suo dispiegarsi attraverso le quattro stagioni, prevede format originali, spettacoli in esclusiva e collaborazioni con la Fabbrica del Mondo di Marco Paolini e Telmo Pievani (presenti in una tre giorni unica ad Assisi); il Villaggio della Sostenibilità per bambini e famiglie; il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado della Regione per la Riattivazione del Terzo Paradiso - in collaborazione con la Fondazione Pistoletto - e in progetti di divulgazione ambientale con il Garden Club di Terni; gli Stati Generali della Transizione Ecologica, dove è previsto l’arrivo del Ministro dell’Ambiente, e tanti progetti che si svilupperanno nel corso dell’anno e che prevedono eventi di livello internazionale.

«La nostra mission – afferma l’amministratore unico di Techne srl Luciano Zepparelli - è l’attuazione di una rivoluzione copernicana per rimettere al centro l’ascolto dei nostri bisogni e quelli del pianeta; per farlo, è necessario innescare una rivoluzione innanzitutto culturale, che passi attraverso l’empatia e il coinvolgimento emotivo, stimolando la consapevolezza del singolo. Umbria Green Festival rappresenta un vero e proprio progetto artistico: vogliamo raccontare un futuro all’insegna della sostenibilità con coraggio e immaginazione, senza nostalgia o pensieri di decrescita felice, ma guardando con fiducia alla conversione ecologica delle imprese e allo sviluppo delle nuove tecnologie».