Arriva su Apple TV+ "The Dynasty: New England Patriots"

Apple TV+ ha svelato oggi il trailer di “The Dynasty: New England Patriots”, il documentario in 10 parti della Imagine Documentaries di Brian Grazer e Ron Howard che racconta l'ascesa della dinastia sportiva più dominante del 21° secolo, i New England Patriots. La serie, che farà il suo debutto il 16 febbraio, riunisce l'ex quarterback Tom Brady, l'allenatore Bill Belichick e il proprietario Robert Kraft, oltre a tanti altri collaboratori, nel racconto della storia che ha portato allo straordinario primato della squadra.

The Dynasty: New England Patriots — Official Trailer | Apple TV+ www.youtube.com

Grazie a interviste inedite a Kraft, Belichick e Brady, la serie offre un accesso senza precedenti alla storia del club, con approfondimenti da parte di giocatori, allenatori e dirigenti passati e presenti dei Patriots, tra cui Adam Vinatieri, Drew Bledsoe, Rob Gronkowski, Ty Law, Bill Parcells e Jonathan Kraft; funzionari della lega e giornalisti sportivi come Roger Goodell, Al Michaels e Howard Bryant; tifosi di alto profilo, come Jon Bon Jovi, Bill Burr, Rupert Murdoch e molti altri. La docuserie è un'esplorazione del viaggio ventennale del franchise, alla scoperta dell'intesa unica che ha contribuito alle sei vittorie al Super Bowl, fino al conflitto interno che ha scatenato una faida per il territorio. Dalla suite dell'armatore allo spogliatoio, il documentario rivela uno sguardo dall'interno sulla strada verso la grandezza e sul conseguente prezzo da pagare.

Diretto dal regista vincitore dell'Emmy Matthew Hamachek ("Tiger"), "The Dynasty: New England Patriots" racconta l'ascesa e la storica corsa ventennale dei Patriots durante l'era Brady-Belichick-Kraft. La docuserie è basata sull'omonimo bestseller del New York Times dell'autore Jeff Benedict e scava più in profondità dentro questa storia, attingendo a migliaia di ore di riprese video e file audio inediti, provenienti dall'archivio dei Patriots.



La serie di documentari, prodotta da Imagine Documentaries, è prodotta esecutivamente da Brian Grazer, Ron Howard, Sara Bernstein, Justin Wilkes e Jeff Benedict, insieme a Matthew Hamachek, che ne cura anche la regia. Miranda Johnson-Smith, Meredith Kaulfers e Jonna McLaughlin sono co-produttori esecutivi e Daniel Koehler e Dallas Rexer sono i produttori. Apple TV+ e Imagine Documentaries hanno recentemente collaborato all'acclamata docuserie in quattro parti "The Super Models" uscita nello scorso autunno.