Su Paramount+ la serie coreana Bargain è pronta a sfidare Squid Game

È una spirale che alterna momenti di alta tensione a tratti quasi comici quella di Bargain, la serie tv coreana che ha stravolto e sconvolto il festival delle serie tv di Cannes, da oggi disponibile su Paramount+.

Oggetto - inevitabile - di confronto con l’apripista per molti Squid Game ma anche con film come Parasite o Snowpiercer (pellicola del 2013 diretta da Bong Joon-ho), Bargain si differenzia per una trama in grado di tenere incollati allo schermo, che sfida le convenzioni e tratta temi oscuri come quello della vendita illegale di organi.

La serie è stata premiata con il Critics Choice Award al Seriencamp Festival di Colonia a giugno e ha vinto il premio per la migliore sceneggiatura a Canneseries all’inizio di quest’anno. Bargain - Trattativa Mortale è inoltre stata selezionata ufficialmente per il Toronto International Film

Festival del 2023, dove è stata presentata in anteprima per il Nord America il 9 settembre scorso. Prodotta da SLL, leader nel settore della creazione di prodotti televisivi in Corea del Sud, si inserisce in un quadro in cui i k-drama, ovvero i prodotti televisivi sudcoreani, nell’ambito dei temi dark e noir stanno cambiando volto abbandonando l’andamento di 16 puntate lunghe più di un’ora per concentrarsi su serie più brevi e con più stagioni.

La serie, nata dall'omonimo cortometraggio vincitore di numerosi premi del 2015 di Lee Chung-hyun, è diretta da Jeon Woo-sung, che ha contribuito all'originale. Sin dal primo episodio, Bargain getta gli spettatori in un mondo crudo e spietato. La storia inizia con una negoziazione scioccante tra una giovane donna - una studentessa, all’apparenza, Park Joo Young (interpretata da Jun Jong-seo), e un uomo più adulto, Noh Hyung Soo (interpretato da Jin Sun-kyu), che si offre di comprare la sua verginità. Ma ben presto, la trama si tuffa nel territorio dell'orrore, poiché emergono reti di traffico di organi umani, e gli offerenti si contendono le parti del corpo umano. La serie si dimostra audace nel suo esplorare temi come il patriarcato, l'industria del sesso e la vendetta femminile, avvolgendoli in un velo di umorismo noir degni della migliore industria cinematografica sudcoreana.

A sconvolgere gli equilibri in Bargain è un terremoto che ribalta la storia, trasportando gli spettatori in un film catastrofico che strizza l’occhio alle pellicole degli anni Settanta. In questo ambiente pericoloso, i personaggi principali - Joo Young, Hyung Soo e un giovane, «un bravo ragazzo» di nome Guk Ryeol (interpretato da Chang Ryul) - si uniscono per sopravvivere, ma nessuno di loro è esente da peccati o ambizioni personali che li rendono oscuri, affascinanti, a tratti spaventosi.

La serie presenta una manciata di personaggi che sono tutto tranne che innocenti, contrapponendosi al modello più tradizionale di simpatia per i protagonisti. Tutti sono diavoli e santi, nella loro esistenza, nessuno è esente dal peccato. Nemmeno chi, di facciata, dovrebbe rappresentare la giustizia o un semplice buon figliolo.

Il regista Jeon Woo-sung crea un senso oppressivo di claustrofobia sin dalla prima inquadratura, dando l'idea di un'unica lunga ripresa che segue freneticamente l'azione. Mentre i personaggi cercano di sfuggire alla situazione sempre più caotica, l'umorismo si fa strada attraverso la trama. La serie si permette di giocare con situazioni grottesche e caratterizzazioni eccentriche, mantenendo comunque un ritmo avvincente.

Jeon Jong-Seo, nei panni di Joo Young, incarna la freddezza e il carisma di una donna pronta a tutto per sopravvivere. Jin Sun-kyu, nel ruolo di Hyung-soo, offre una performance che oscilla tra la frenetica indignazione e la rabbia. I personaggi non cercano la simpatia dello spettatore ma rimangono comunque affascinanti nel loro cinismo.

Con soli sei episodi da circa 35 minuti l’uno, Bargain si svela in fretta ma lascia una forte impressione. Il finale con cliffhanger lascia lo spettatore con molte domande senza risposta, lasciando intravedere il potenziale per una seconda stagione. Tuttavia, indipendentemente dal futuro della serie, Bargain è un'esperienza televisiva irresistibile, mantenendo lo spettatore incollato allo schermo, nonostante la sua rappresentazione disincantata dell'umanità. La serie offre uno sguardo acuto sulla corruzione e l'avidità e invita il pubblico a riflettere su quanto lontano siamo disposti a spingerci in nome del profitto.