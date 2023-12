Film di Natale 2023-2024 in tv:  dove vederli

La programmazione Rai e Mediaset quest'anno è ricca di film cult di Natale ma non solo, anche prime visioni e altri film che hanno fatto la storia del cinema italiano e internazionale. Immancabile, come ogni anno, l'appuntamento con Una poltrona per due, film cult diretto da John Landis.

24 dicembre

Su Rai2,

alle 14.00, Un bacio prima di Natale;

alle 15.30, Il mio fantasma di Natale;

alle 17.40, il film Prossima fermata: Natale;

alle 19.00, il film Natale al Plaza;

alle 21.00, il film Natale a Roma.

25 dicembre

Su Rai1,

alle 15.45, il film Un gioioso Natale;

alle 17.05 il film Natale all'improvviso.

Su Rai2,

alle 14, il film Natale a passo di danza;

alle 15.35 il film Il mio valzer di Natale;

Alle 19.00, il film In gara per Natale.

Su Rai3,

alle 21.20, il film La vita è meravigliosa.

26 dicembre

Su Rai1,

alle 14.05, il film Belle & Sebastien – Amici per sempre;

Alle 15.40 Il Natale che ho dimenticato;

Alle 17.05, il film Un bebè per Natale.

In prima serata, sempre su Rai1, il film d'animazione La Sirenetta;

Alle 22.55, il film Colpo di Fulmine a Natale.

Su Rai2,

alle 14, il film Natale a Nantucket;

alle 15.30, il film Una famiglia sotto l'albero;

alle 19, il film I miei pasticci di Natale.

Programmazione Mediaset

24 dicembre

Su Italia1, alle 21.20, il film Una poltrona per Due.

Su 20, alle 21, il film Il Signore degli Anelli – La compagnia dell'Anello.

Su Cine34, alle 21.20, il film Il peggior Natale della mia vita.

Su Iris, in prima e seconda serata, il film Insospettabili sospetti e I signori della truffa.

25 dicembre

Su Canale 5, alle 21.20, il film Chi ha incastrato Babbo Natale?

Su 20, alle 21.00, Il Signore degli Anelli – Le due torri.

Su Cine34, alle 21.20, il film Indovina chi viene a cena a Natale?

Su Iris, in prima e seconda serata, The Italian Job e Masterminds – I geni della truffa.

Su La5, in prima serata, Le vere luci del Natale.

26 dicembre

Su Cine 34, prima e seconda serata, Selvaggi e Vacanze in America.

Su Iris, in prima e seconda serata, King of Thieves e Out of Sight – Gli opposti si attraggono.

Su 20, alle 21.00, il film Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re.

Su La5, in prima serata, La magia del Natale.