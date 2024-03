Park Hyung Sik veste i panni di un celebre chirurgo plastico decaduto in "Doctor Slump"

Nella vita, sperimentare un crollo è una parte inevitabile del viaggio. Sono quei momenti in cui la motivazione diminuisce, l'energia svanisce e il progresso sembra fermarsi. Eppure, in mezzo all'oscurità, c'è un potere sottile nella crisi, un potenziale di trasformazione che può alterare in meglio il corso degli eventi.

È qui che entra in gioco "Doctor Slump", un drama sudcoreano (in Italia disponibile su Netflix) che in modo sottile inserisce questo intricato concetto nella sua narrazione. Ambientato sullo sfondo della moderna società coreana, la serie segue la vita di individui alle prese con i propri crolli personali, che si tratti delle loro carriere, delle loro relazioni o del loro benessere mentale. Park Hyung Sik, l'attore sudcoreano noto per le sue accattivanti interpretazioni sul piccolo schermo, è il personaggio principale di questo K-drama, e continua a ipnotizzare il pubblico con il suo carisma e la sua profondità nel ritrarre vari personaggi. Dai lead romantici agli individui complessi, Hyung Sik porta senza sforzo in vita i suoi ruoli, lasciando un'impressione duratura sugli spettatori di tutto il mondo.

In "Doctor Slump", Park Hyung Sik approfondisce gli intricati strati della salute mentale e le pressioni sociali prevalenti nella società sudcoreana. Il dramma, prodotto dalla stimata casa di produzione SLL, offre un'esplorazione toccante delle sfide che gli individui devono affrontare nel bilanciare il benessere personale con le esigenze di un ambiente di lavoro di alto livello come può essere la vita di un medico.

Sotto l'egida della SLL, nota per il suo impegno a produrre contenuti stimolanti e socialmente rilevanti, "Doctor Slump" fa un passo audace nell'affrontare i problemi di salute mentale con sensibilità e profondità. Il ritratto di Park Hyung Sik nella serie mostra la sua versatilità come attore mentre naviga nelle complessità del viaggio emotivo del suo personaggio con finezza e autenticità. Mentre il suo personaggio si destreggia attraverso le sue crisi, è costretto ad affrontare i suoi demoni interiori, rivalutare le sue priorità e prendere decisioni cruciali che alla fine modellano il suo futuro, e quello che inizialmente appariva come un periodo di stagnazione si trasforma gradualmente in un viaggio di resilienza, redenzione e rinnovamento.

Attraverso la sua narrazione, "Doctor Slump" fa luce sullo stigma che circonda la salute mentale e sugli effetti dannosi delle aspettative della società sul benessere psicologico degli individui. Affrontando questi temi a testa alta, il drama offre importanti spunti sulla cura di sé e sulla ricerca di sostegno in una società che spesso valorizza il successo ad ogni costo.

Il coinvolgimento di Park Hyung Sik in "Doctor Slump" non solo evidenzia la sua abilità di recitazione, ma sottolinea anche il suo impegno per progetti che affrontano questioni sociali significative e rilevanti.

Panorama.it lo ha intervistato.





Grazie per essere di nuovo qui con Panorama. Come stai?

Grazie mille! Ho filmato "Doctor Slump" e fatto meet-and-greet, e sto vivendo un momento molto felice anche se sono molto impegnato.

L'ultima volta che abbiamo parlato portavi le vesti di un principe ereditario dell'era Joseon. Ora stai indossando un camice da dottore. Puoi dirci di più sul tuo ruolo di Yeo Jeong-woo?

Yeo Jeong-woo è cresciuto in una famiglia di un medico di successo. Era sempre al top della sua classe, atletico e popolare, e pensava che sarebbe diventato un chirurgo plastico di successo in futuro, ma un discutibile incidente medico lo ha lasciato con un debito di 10 miliardi di won. La sua vita prende una svolta per il peggio, e incontra la sua rivale d'infanzia, Ha-neul, e i due imparano senza sforzi o costrizioni le storie l'uno dell'altro e si aiutano a vicenda a crescere. Jeong-woo è in realtà una persona forte, retta e altruista che sa come proteggersi e amare se stessa nonostante non riceva abbastanza amore dai suoi genitori. Sa usare la sua positività e ha a cuore il benessere degli altri. Quando si ritrova con un mucchio di debiti, tutti gli voltano le spalle, ma Ha-neul si attacca a lui perché sa chi è veramente, e quando Jeong-woo impara ad aprirsi e a conoscere il cuore di Ha-neul, la aiuta con tutto se stesso e l'amore sboccia tra di loro.

Doctor Slump è una commedia romantica, cosa ti ha fatto scegliere la sceneggiatura?

Prima di tutto, i temi dei crolli, del burnout e della depressione hanno davvero risuonato in me perché so che molte persone stanno lottando con questi problemi ormai simbolo della società moderna. L'ho sperimentato io stesso, anche se non così severamente, ma "Doctor Slump" affronta questi argomenti in un modo che non li rende leggeri o troppo pesanti. Ho scelto il progetto perché l'ho trovato commovente, edificante e divertente, e spero che molti altri si sentano allo stesso modo.

C'è qualcosa di particolare che di solito ti fa sentire che una sceneggiatura è quella giusta invece di un'altra?

Lo sento quando sono stranamente attratto dalla sceneggiatura e non riesco ad abbandonare lo script perché mi ritrovo a ridere o o piangere mentre lo leggo.

Stai interpretando il ruolo di un chirurgo che ha un forte momento di una crisi e ha dovuto lasciare il suo lavoro. Ma sono curiosa: come ti sei preparato a interpretare il ruolo di un medico, e nel dettaglio, di un popolare chirurgo plastico?

Ho visitato ospedali e un medico mi ha consigliato, ho osservato il suo intervento chirurgico e ho guardato e ascoltato la sua routine quotidiana. Non ho basato il mio personaggio su una figura specifica, ma piuttosto sul fascino di Yeo Jeong-woo nella serie.

Il tuo partner sullo schermo a Park Shin-hye. In precedenza avete lavorato insieme, 11 anni fa, in The Heirs. Com'è stato riunirsi sullo schermo?

In "The Heirs" non abbiamo avuto la possibilità di lavorare insieme correttamente, quindi c'era un po' di nervosismo e la gioia di vederci allo stesso tempo, ma una volta che abbiamo iniziato a girare, ci siamo abituati l'uno all'altro molto rapidamente e penso che avevamo davvero una buona chimica.

E come hai costruito la vostra relazione di odio-amore sullo schermo?

Ho trovato il racconto dei loro giorni di scuola i più importanti su cui concentrarsi per costruire laa base di questo rapporto. Jeong-woo non capiva perché Ha-neul si lanciasse così tanto a studiare e si sentiva dispiaciuto per lei, ma non poteva nemmeno perdere contro di lei, quindi era diventata una competizione tra loro. Dopo aver compreso questi dettagli del loro passato, mi sono focalizzato sulla loro relazione amore-odio e ho pensato potesse arrivare al suo punto più alto con il loro incontro come persone fallite.

C'è qualche dietro le quinte divertente che vorresti condividere con noi?

Il clima era così caldo durante le riprese che ancora ricordo come per sconfiggere il caldo soffocante continuavo a fare scommesse con l'equipe per vincere più gelati possibili!

Se potessi descrivere te stesso e il tuo personaggio in una parola, quale sarebbe?

Positivo.

L'Italia ti ama davvero, hai mai avuto la possibilità di visitare il nostro paese?

Non mi sono mai davvero reso conto di quanto fossi amato in Italia. È incredibile, e mi piacerebbe visitare l'Italia. Spero di avere la possibilità! Grazie per tutto il sostegno e l'amore da lontano. Vi amo ragazzi!

Un'ultima domanda: chi è Park Hyung Sik ora e cosa dobbiamo aspettarci da lui nei prossimi 12 mesi?

In questo momento, mi sento come un maratoneta, che corre al su ritmo. Non so quanta strada mi resti da fare, ma correrò comunque. Il sostegno e l'amore dei miei fan sono come un sorso d'acqua utile per farmi andare avanti e un asciugamano per asciugarmi il sudore. Spero che continuerete ad amare "Doctor Slump". E tornerò presto con un altro lavoro. Per favore, continuate a darmi molto supporto! Grazie!